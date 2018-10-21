Где керченский стрелок Влад Росляков собирал бомбы

СЕГОДНЯ 20:03 2018-10-21T20:05:14+03:00

«Комсомолка» посетила наиболее вероятные места, где парень мог организовать «схрон» боеприпасов [фото]

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К бойне в Керченском политехническом колледже 18-летний студент Владислав Росляков хорошо подготовился. Собрал две большие самодельные бомбы и несколько – поменьше. Подорвал, правда, только одну, остальные обезвредили взрывотехники. Подруга Галины Росляковой, которая была понятой при обыске ее с сыном квартиры, заявила, что внутри полиция не нашла ни одной вещи, принадлежавшей Владу:

- Не было сейфа [с оружием], сама видела. Оружия нет. Полиция не нашла ни трусов, ни носков, ничего в квартире. Видимо, он готовился.

Влад Росляков жил в однокомнатной съемной квартире вместе с мамойФото: Анастасия ЖУКОВА

Так где же керченский стрелок мог собирать взрывчатку? Явно не в однокомнатной квартире в 29 квадратов, где аккуратная мама могла обнаружить ингредиенты во время уборки – а соседи рассказывают, что Галина Рослякова любила чистоту, так что наверняка пыль из углов выметала часто и тщательно.

Некоторые СМИ заявляли, что «тренировочную базу» Влад устроил прямо напротив своего дома, на старом стадионе «Металлург». Стадион построили еще в 1936 году, и, хотя там до сих пор проходят игры чемпионата Керчи, выглядит это место довольно печально. Траву на поле, конечно, подстригают, но этим благоустройство и ограничивается. Кажется, ремонта здесь не было никогда: трибуны наполовину разрушены, вокруг – бурьян, есть три заброшенных общественных туалета, которые сейчас превратились в ночлежки для бомжей. При желании, конечно, там можно что-то спрятать.

Старые общественные туалеты на стадионе стали ночлежками для бомжейФото: Анастасия ЖУКОВА

Посреди стадиона – два обожженных дерева. Фотография одного из них уже мелькала в прессе в качестве доказательства «тренировки» Рослякова на стадионе. Местные жители эту версию поставили под сомнение.

Обгоревшие деревья журналисты тоже "приписали" керченскому стрелку, но так ли это - неизвестноФото: Анастасия ЖУКОВА

- Вряд ли он здесь собирал бомбы, место довольно проходное. Стрельбу и выстрелы тут точно услышали бы. На стадион выходят окна соседних пятиэтажек, здесь многие гуляют с собаками, сокращают путь к автобусной остановке, - рассказали «Комсомольской правде – Крым» керчане, проживающие неподалеку. – А еще тут есть сторож, он нас прогоняет иногда с поля, когда мы поиграть в футбол с сыном приходим. Чтобы траву не топтали.

Стадион построили еще в тридцатые годыФото: Анастасия ЖУКОВА

Гораздо вероятнее – заброшенные строения вокруг неподалеку. От дома, где Влад Росляков жил с мамой, идти туда недолго, минут пять пешком. Из «цивилизации» - высокое здание какого-то действующего промышленного предприятия да гаражный кооператив рядышком, ограниченный железной дорогой, которую, похоже, давно не используют по назначению.

За путями – дачный кооператив. Как говорят местные, там много заброшенных участков, собственники которых не наведываются на дачу годами. Стрелок мог прятаться в одном из таких. Эту версию следователи тоже проверяют.

- Да, ходили полицейские по дачам, опрашивали, - подтверждает пенсионерка, проживающая неподалеку.

Правее от гаражного кооператива простираются буераки и овраги. Идешь и каждые два-три метра натыкаешься на кострище. Зимой в этих местах явно собираются бомжи – погреться.

Пепелища тут на каждом шагуФото: Анастасия ЖУКОВА

Завалы строительного мусора, трава по пояс и не меньше километра до ближайших жилых домов. Взрывай, стреляй, поджигай – никто ничего не услышит и не заподозрит. Выстрелами здесь, оказывается, никого не удивишь.

- Мужики местные тут, бывает, по баночкам палят. Во-о-он там, возле железной дороги, - показывают ребятишки из соседних домов.

Одно из разрушенных строений привлекло внимание следователей. Его оцепили с вечера субботы. Местные жители в один голос говорят, что именно здесь и обнаружили схрон стрелка.

Днем 21 октября среди развалин работали МЧС и СКРФото: Анастасия ЖУКОВА

- У меня знакомый понятым был, там нашли ноутбук и мобилку его, сжечь пытался! И бомбы там собирал! – заявляет керчанка.

Когда оцепление сняли, удалось пройти на место. Стена изнутри наполовину в саже от пола и до самого верха, дым здесь явно стоял коромыслом.

Дым здесь был столбомФото: Анастасия ЖУКОВА

Рядышком на камне аккуратно выложены находки, которые криминалисты решили не забирать: проволочки, пластмасса, клочок какой-то книжки по физике.

Все, что не забрали криминалисты, аккуратно сложено на камушке рядомФото: Анастасия ЖУКОВА

Еще одно подходящее место для того, чтобы незаметно собирать бомбы – заброшенное подземелье в паре сотен метров. Его тоже в воскресенье исследовали правоохранители.

- Ой, там можно спрятать, что угодно! А если захочешь избавиться от доказательств – можно в воду бросить, - делятся мальчишки.

В подземелье можно спрятать, что угодноФото: Анастасия ЖУКОВА

И действительно, «катакомбы» насквозь пропахли гарью. На каждом шагу – следы огня, но были грелись ли здесь бомжи или экспериментировал керченский стрелок, определят криминалисты.

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