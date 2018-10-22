Керченского стрелка научили обращаться с оружием еще в школе

СЕГОДНЯ 19:49 2018-10-22T21:09:59+03:00

Одноклассники не подозревали, что Влад превратится в чудовище.

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МАТЬ ЗАПРЕЩАЛА ПРАЗДНИКИ

Прошло 6 дней после бойни в колледже. Но Керчь пока совершенно не оправилась от трагедии. Часть родителей все еще не отпускает своих детей в школы (вдруг стрельба повторится).

В том самом печально известном политехе в понедельник 22 октября должны были возобновиться занятия.

Однако утром руководство колледжа решило отложить пары. Часть студентов выйдет на уроки завтра, во вторник - будут заниматься в неповрежденных корпусах.

Следователи тем временем продолжают искать причины, побудившие студента-монтажника 4 курса Влада Рослякова взять в руки ружье и хладнокровно расстрелять 20 студентов и преподавателей.

Собственно, журналисты «КП» заняты тем же, что и сыщики. Мы тоже пытаемся обнаружить хоть малейшую логику (пусть и очень извращенную) в действиях 18-летнего убийцы.

Перед поступлением в техникум Влад закончил 9 классов керченской школы № 13. Силовики уже взяли с учителей подписку о неразглашении. А вот бывших одноклассников Рослякова никто не просил молчать.

- Над Росляковым у нас в классе часто смеялись, - признается Ваня Григорьев (имена изменены - прим. ред.). - Он был очень застенчивый. Настолько, что говорил очень редко. А когда общался, никогда не смотрел в глаза. Все время в пол. Ну, а мы же мелкие были. Вот и ржали над ним. Подкалывали. Но ничего экстремального. Никогда не били Влада.

Поводы для издевок подкидывала еще и семья будущего стрелка . Как уже рассказывала «Комсомолка», мама Рослякова состояла в секте Свидетелей Иеговы (запрещенная в России организация).

- Свидетелям Иеговы, насколько я понял, запрещено отмечать праздники, - добавляет Иван. - И вот мать запрещала Рослякову оставаться на все наши тусовки. Даже на классные часы в честь 23 февраля и 8 марта. Влад сильно психовал из-за этого. Но маму слушался. Да что там - эта странная женщина даже не разрешала Рослякову свой день рождения праздновать! Он мне сам однажды об этом рассказал.

Несмотря на статус изгоя, Владислав все-таки дружил с двумя ребятами. Однажды в девятом классе назло маме пацан раздобыл водки.

- Они втроем ужрались до полной потери картинки, - уверяет другой одноклассник стрелка Дмитрий Петренко. - Рослякову даже скорую пришлось вызывать. Его маму после этого в полицию вызывали. Были большие разборки!

ОТДУШИНА - В СТВОЛЕ

Влад никогда не участвовал в культурной жизни школы. Не принимал участия в олимпиадах или театральных постановках. Но в 8 классе, когда учитель ОБЖ организовал «стрелковый кружок», Росляков неожиданно туда записался.

- Это были факультативные занятия бонусом к урокам ОБЖ два раза в неделю, - подтверждает Петренко. - Учитель показывал нам, как надо стрелять из пневматического ружья. Влада заинтересовали эти занятия. Правда, стрелял он средне. Пятью пулями обычно выбивал 30 очков (из максимальных 40).

Весь класс очень удивился, когда Влад пришел на выпускной. Ребята думали, что его опять не отпустит мама. Но затравленный подросток все-таки выбрался. Весь вечер парень провел, сидя на стуле и пристально наблюдая за одноклассниками, которые травили его несколько лет. Некоторых из них Росляков расстреляет спустя 4 года...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/673768" frameborder="0"></iframe> Момент взрыва в колледже.

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