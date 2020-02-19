Крымчане, служившие в армии Украины, могут получить статус ветерана
Президент России Владимир Путин вне изменения в федеральный закон «О ветеранах». Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Теперь те, кто служил в частях Вооруженных силах Украины (ВСУ), дислоцированных в Крыму, и жил на полуострове на момент воссоединения его с Россией, могут получить звание ветерана военной службы.
Для этого надо иметь общий стаж выслуги 20 лет и более, в который входит служба в армии СССР, в ВСУ и России.
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ИСТОЧНИК KP.RU