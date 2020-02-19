Власти Симферополя предусмотрели проезд до нового медцентра за городом
Жители Симферополя смогут добраться до нового медцентра имени Семашко, который строят за городом, на одном из муниципальных маршрутов.
- В реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок предусмотрен маршрут №55 «Битумное» - автостанция «Западная». Для работы на маршруте предусмотрено 10 автобусов пассажировместимостью 105 мест, - рассказала Крымской газете глава администрации Симферополя Елена Проценко. По ее словам, в случае, если не будет хватать этих маршруток, то власти Симферополя добавят еще перевозчиков.
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ИСТОЧНИК KP.RU