2020-02-19T15:35:51+03:00
Общество

Власти Симферополя предусмотрели проезд до нового медцентра за городом

Горожане смогут добраться до больницы на маршруте №55
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Сергей Аксенов / FacebookФото: Сергей Аксенов / Facebook
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Жители Симферополя смогут добраться до нового медцентра имени Семашко, который строят за городом, на одном из муниципальных маршрутов.

- В реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок предусмотрен маршрут №55 «Битумное» - автостанция «Западная». Для работы на маршруте предусмотрено 10 автобусов пассажировместимостью 105 мест, - рассказала Крымской газете глава администрации Симферополя Елена Проценко. По ее словам, в случае, если не будет хватать этих маршруток, то власти Симферополя добавят еще перевозчиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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