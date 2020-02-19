В Крыму стало меньше поддельного топлива
Качество топлива в Крыму значительно улучшилось за год, передает Крым 24.
По данным Росстандатра, в начале прошлого года доля фальсификата достигала 73%, по итогам второго полугодия 2019 года - 21%.
Чтобы убрать из оборота поддельное топливо, в Крыму создадут специальную лабораторию, которая будет исследовать качество горючего.
- До конца лета поступит оборудование, потом аккредитация. Для себя ставим задачу, чтобы к началу следующего года у нас была своя собственная лаборатория, - рассказал заместитель руководителя Росстандарта Александр Кулешов.
Лаборатория будет располагаться на базе Крымского центра метрологии. Там будут исследовать все виды топлива - автомобильное, садовое и авиационное.
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ИСТОЧНИК KP.RU