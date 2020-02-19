2020-02-19T16:08:31+03:00
Общество

В Крыму стало меньше поддельного топлива

Поддельного горючего стало меньше почти в 3,5 раза
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Качество топлива в Крыму значительно улучшилось за год, передает Крым 24.

По данным Росстандатра, в начале прошлого года доля фальсификата достигала 73%, по итогам второго полугодия 2019 года - 21%.

Чтобы убрать из оборота поддельное топливо, в Крыму создадут специальную лабораторию, которая будет исследовать качество горючего.

- До конца лета поступит оборудование, потом аккредитация. Для себя ставим задачу, чтобы к началу следующего года у нас была своя собственная лаборатория, - рассказал заместитель руководителя Росстандарта Александр Кулешов.

Лаборатория будет располагаться на базе Крымского центра метрологии. Там будут исследовать все виды топлива - автомобильное, садовое и авиационное.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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