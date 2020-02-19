2020-02-19T17:23:32+03:00
Общество

Строители «Тавриды» оставили без забора ресторан в Приятном Свидании

Владельцам заведения компенсировали изъятие земли
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Пресс-служба АО «ВАД»Фото: Пресс-служба АО «ВАД»
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В селе Приятное Свидание Бахчисарайского района начали сносить забор ресторана для строительства трассы «Таврида».

Как сообщили в пресс-службе АО «ВАД», строителям понадобилось всего 4,8 сотки от участка, на котором стоит элитное заведение. Компенсацию перечислили на счет нотариуса собственника участка.

Общая площадь участка, на котором стоит ресторан «Бахчисарай», 2,5 тысячи квадратных метров. К ресторану останется подъезд по дороге-дублеру, которую построят параллельно «Тавриде», чтобы жители села смогли выехать в сторону Симферополя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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