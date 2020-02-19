Строители «Тавриды» оставили без забора ресторан в Приятном Свидании

19 Февр. 2020 2020-02-19T17:23:32+03:00

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В селе Приятное Свидание Бахчисарайского района начали сносить забор ресторана для строительства трассы «Таврида».

Как сообщили в пресс-службе АО «ВАД», строителям понадобилось всего 4,8 сотки от участка, на котором стоит элитное заведение. Компенсацию перечислили на счет нотариуса собственника участка.

Общая площадь участка, на котором стоит ресторан «Бахчисарай», 2,5 тысячи квадратных метров. К ресторану останется подъезд по дороге-дублеру, которую построят параллельно «Тавриде», чтобы жители села смогли выехать в сторону Симферополя.

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ИСТОЧНИК KP.RU