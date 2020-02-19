2020-02-19T18:21:35+03:00
Происшествия

В Керчи снова эвакуировали школу из-за сообщения о минировании

Всех учеников и персонал вывели на улицу
Артем АРТЕМОВ
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Керчи эвакуировали школу №2. Неизвестные позвонили и сообщили, что учебное заведение заминировано.

Учеников и персонал школы вывели из здания. На место выехали сотрудники силовых ведомств и кинологи с собаками. Как оказалось, сообщение о минировании школы оказалось ложным.

Напомним, в декабре прошлого года произошел подобный случай - неадекватный 54-летний мужчина угрожал взорвать одну из керченских школ. Его задержали и отправили в психоневрологический диспансер.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дворники начали готовить Симферополь ко Дню защитника Отечества
В школах Ялты с 1 сентября отменят бумажные журналы
В Керчи снова эвакуировали школу из-за сообщения о минировании
Прострелившая себе голову 6-летняя девочка находится в реанимации
Ветеринары из Крыма сделали рентген лебедю, чтобы спасти его от смерти
Строители «Тавриды» оставили без забора ресторан в Приятном Свидании
Поющий «крымский Хатико» с набережной Ялты отправился в пещерный монастырь
В Крыму стало меньше поддельного топлива
Власти Симферополя предусмотрели проезд до нового медцентра за городом
Найдено место, где подростки из Керчи тренировались совершить теракты
Крымчане, служившие в армии Украины, могут получить статус ветерана
После задержания подростков, готовивших теракты в Керчи, все школы Крыма ждут проверки
Прокуратура Крыма откроет горячую линию для жертв «Тальменка-банка»
Украинский омбудсмен потребовала всю информацию о двух задержанных в Керчи
Симферопольским школьникам расскажут о том, как экономить воду
Глава Следкома будет контролировать дело о подготовке теракта в Керчи
День Победы 2020: Корабли ЧФ станут участниками праздника в Севастополе, Новороссийске и Керчи
В Крыму прошел «бой» за высадку десанта на полигоне «Опук»
Украинский депутат рассказал, почему надо вернуть воду в Крым
Крымские города попали в топ-10 курортов для отдыха на 23 февраля
На 23 февраля в Симферополе перекроют одну из улиц
Погода в Крыму на 19 февраля: тепло и небольшой дождь