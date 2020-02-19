В Керчи снова эвакуировали школу из-за сообщения о минировании

19 Февр. 2020 2020-02-19T18:21:35+03:00

Всех учеников и персонал вывели на улицу

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В Керчи эвакуировали школу №2. Неизвестные позвонили и сообщили, что учебное заведение заминировано.

Учеников и персонал школы вывели из здания. На место выехали сотрудники силовых ведомств и кинологи с собаками. Как оказалось, сообщение о минировании школы оказалось ложным.

Напомним, в декабре прошлого года произошел подобный случай - неадекватный 54-летний мужчина угрожал взорвать одну из керченских школ. Его задержали и отправили в психоневрологический диспансер.

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ИСТОЧНИК KP.RU