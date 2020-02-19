В Керчи снова эвакуировали школу из-за сообщения о минировании
В Керчи эвакуировали школу №2. Неизвестные позвонили и сообщили, что учебное заведение заминировано.
Учеников и персонал школы вывели из здания. На место выехали сотрудники силовых ведомств и кинологи с собаками. Как оказалось, сообщение о минировании школы оказалось ложным.
Напомним, в декабре прошлого года произошел подобный случай - неадекватный 54-летний мужчина угрожал взорвать одну из керченских школ. Его задержали и отправили в психоневрологический диспансер.
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ИСТОЧНИК KP.RU