В школах Ялты с 1 сентября отменят бумажные журналы

19 Февр. 2020 2020-02-19T18:40:32+03:00

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В школах Ялты планируют отменить бумажные журналы, их заменят электронными.

Ноу-хау в тестовом режиме заработает уже с начала марта.

Пресс-служба администрации Ялты сообщает, что такое решение одобрила коллегия управления образования.

- Бумажные журналы отныне и навсегда уйдут в историю, - отметил Ренард Кутковский, начальник управления образования Ялта.

Руководитель сказал, что несмотря на некое предубеждение со стороны отдельных педагогов к к подобного рода новшествам, практика ярко доказала, что у электронного журнала больше плюсов, чем минусов. В первую очередь ноу-хау избавит классных руководителей от заполнения списков, а выставлять оценки в нем можно будет с обычного смартфона.

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ИСТОЧНИК KP.RU