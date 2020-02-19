2020-02-19T19:35:54+03:00
Общество

В Симферополе и Севастополе 20 февраля частично не будет электричества

Свет отключат из-за ремонтных работ
Галина КОВАЛЕНКО
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Свет пропадет на несколько часов.Свет пропадет на несколько часов.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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20 февраля, в отдельных районах Симферополя и Севастополя пропадет электричество. А все потому что энергетики Крымского полуострова, приводя в порядок оборудование, обесточивают электролинии.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Гоголя, 90-102 (чет), 91-119 (нечет);

ул. Дражинского, 1-15;

ул. Жигалиной, 6;

ул. Бабушкина, 34-54/73 (чет), 31-51/71 (нечет);

ул. Бетховена, 58-84 (чет), 83-109 (нечет);

ул. Битакская, 58;

ул. Ладыгина, 30-42 (чет), 23-29 (нечет);

ул. Лебедева, 44, 45, 47;

ул. Солнечная, 53;

ул. Глинки, 82;

ул. Греческая, 1-30;

пр. Победы, 281, 269а; ул. Понтийская, 1-31;

ул. Афинская, 2-18 (чет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.30 до 16.00

ул. Облепиховая,52;

ул. Энергетиков,15;

пер. Тростниковый,10;

пер. Пасечный,2-б,2,10,1-3;

ул. Пасечная,2,12,18,1-3,7,13,19;

проезд Пасечный,5,9,15,19

с 10.00 до 14.00

с. Павловка: пер. Зернистый,4-6,1; пер.Лебединый,8-А,10-А,2-14,18-22,1-3,7; ул. Родниковская,44-58,11-31; пер. Родниковский,2-18,1-19; ул. Спортивная,2-6,1-11; ул. Родниковская,58-а,60-б,60-а,58-74,41-А,35-45,73,77

с 11.00 до 17.00

ул. Николая Музыки 4-32(чет), 14-А;

ул. Олега Кошевого 5-9(нечет);

ул. Супруна 11-21(нечет).

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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