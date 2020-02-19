В Симферополе и Севастополе 20 февраля частично не будет электричества
20 февраля, в отдельных районах Симферополя и Севастополя пропадет электричество. А все потому что энергетики Крымского полуострова, приводя в порядок оборудование, обесточивают электролинии.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Гоголя, 90-102 (чет), 91-119 (нечет);
ул. Дражинского, 1-15;
ул. Жигалиной, 6;
ул. Бабушкина, 34-54/73 (чет), 31-51/71 (нечет);
ул. Бетховена, 58-84 (чет), 83-109 (нечет);
ул. Битакская, 58;
ул. Ладыгина, 30-42 (чет), 23-29 (нечет);
ул. Лебедева, 44, 45, 47;
ул. Солнечная, 53;
ул. Глинки, 82;
ул. Греческая, 1-30;
пр. Победы, 281, 269а; ул. Понтийская, 1-31;
ул. Афинская, 2-18 (чет)
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.30 до 16.00
ул. Облепиховая,52;
ул. Энергетиков,15;
пер. Тростниковый,10;
пер. Пасечный,2-б,2,10,1-3;
ул. Пасечная,2,12,18,1-3,7,13,19;
проезд Пасечный,5,9,15,19
с 10.00 до 14.00
с. Павловка: пер. Зернистый,4-6,1; пер.Лебединый,8-А,10-А,2-14,18-22,1-3,7; ул. Родниковская,44-58,11-31; пер. Родниковский,2-18,1-19; ул. Спортивная,2-6,1-11; ул. Родниковская,58-а,60-б,60-а,58-74,41-А,35-45,73,77
с 11.00 до 17.00
ул. Николая Музыки 4-32(чет), 14-А;
ул. Олега Кошевого 5-9(нечет);
ул. Супруна 11-21(нечет).
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ИСТОЧНИК KP.RU