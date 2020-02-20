Старый Крым вошел в ТОП 5 горнолыжных курортов России для отдыха на 23 февраля

20 Февр. 2020 2020-02-20T09:54:00+03:00

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Старый Крым вошел в список самых популярных горнолыжных курортов для отдыха с детьми на 23 февраля.

По информации сервиса бронирования жилья Tvil.ru, семьи с детьми бронируют отдых в горах на 23 февраля на период от 1 до 4 ночей и тратят на аренду жилья от 1,7 тысячи рублей до 5,8 тысячи рублей в сутки.

Пять горнолыжных курортов, популярных для отдыха с детьми на 23 февраля:

1. Шерегеш (Кемеровская область) - 5699,5 рублей / 4 ночи

2. Красная Поляна (Краснодарский край) - 5785 рублей / 3 ночи

3. Старый Крым - 1750 рублей / 1 ночь

4. Манжерок (Горный Алтай) - 5000 рублей / 2 ночи

5. Банное (Южный Урал) - 1733,3 рублей / 3 ночи

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ИСТОЧНИК KP.RU