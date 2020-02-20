Дорога на Ай-Петри со стороны Бахчисарая по-прежнему перекрыта

20 Февр. 2020 2020-02-20T10:26:43+03:00

Проехать на плато можно с Ялты

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Въезд на плато Ай-Петри со стороны со стороны Бахчисарая все еще перекрыт, сообщили в пресс-службе Государственного унитарного предприятия «Крымавтодор».

В начале февраля на участке дороги от села Соколиное до плато произошел оползень. Поэтому въезд перекрыли бетонными блоками и дорожными знаками.

«Крымавтодор» борется с нелегальными перевозчиками, которые убирают преграды и провозят туристов на Ай-Петри, подвергая их и себя опасности.

Напомним, что проехать на плато можно только со стороны Ялты.

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ИСТОЧНИК KP.RU