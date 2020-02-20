Дорога на Ай-Петри со стороны Бахчисарая по-прежнему перекрыта
Въезд на плато Ай-Петри со стороны со стороны Бахчисарая все еще перекрыт, сообщили в пресс-службе Государственного унитарного предприятия «Крымавтодор».
В начале февраля на участке дороги от села Соколиное до плато произошел оползень. Поэтому въезд перекрыли бетонными блоками и дорожными знаками.
«Крымавтодор» борется с нелегальными перевозчиками, которые убирают преграды и провозят туристов на Ай-Петри, подвергая их и себя опасности.
Напомним, что проехать на плато можно только со стороны Ялты.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU