Охрану симферопольских школ усилили после инцидента в Керчи

20 Февр. 2020 2020-02-20T11:49:47+03:00

В свою очередь, сотрудники МВД осмотрят заброшенные здания города

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В учебных заведениях Симферополя усилили охрану и пропускной режим после задержания в Керчи двух молодых людей, которые готовили теракты в школах.

По информации пресс-службы администрации столицы Крыма, в образовательных учреждениях города проверят компьютеры, а сотрудники МВД осмотрят заброшенные здания в Симферополе.

Напомним, 18 февраля в Керчи сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который готовили два друга 15 и 17 лет. Несовершеннолетние признались, что среди прочего хотели взорвать школу №15.

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ИСТОЧНИК KP.RU