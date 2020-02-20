Охрану симферопольских школ усилили после инцидента в Керчи
В учебных заведениях Симферополя усилили охрану и пропускной режим после задержания в Керчи двух молодых людей, которые готовили теракты в школах.
По информации пресс-службы администрации столицы Крыма, в образовательных учреждениях города проверят компьютеры, а сотрудники МВД осмотрят заброшенные здания в Симферополе.
Напомним, 18 февраля в Керчи сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который готовили два друга 15 и 17 лет. Несовершеннолетние признались, что среди прочего хотели взорвать школу №15.
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ИСТОЧНИК KP.RU