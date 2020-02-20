2020-02-20T13:38:32+03:00
Общество

Фотофакт: В Ялте продают уникальный кабриолет BMW за три миллиона

Эта машина была первой, которую создали в Восточной Германии [фото]
Артем АРТЕМОВ
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Владелец оценил кабриолет в 3 миллиона рублей. Фото: Авторынок Крым|Симферополь|Севастополь Барахолка / ВконтактеВладелец оценил кабриолет в 3 миллиона рублей. Фото: Авторынок Крым|Симферополь|Севастополь Барахолка / Вконтакте
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В Ялте на продажу выставлен уникальный автомобиль - кабриолет BMW 340. Машине уже больше 60 лет. За машину 1951 года выпуска ее владелец просит 3 миллиона рублей.

Машина 1951 года выпуска. Фото: Авторынок Крым|Симферополь|Севастополь Барахолка / Вконтакте

Машина 1951 года выпуска. Фото: Авторынок Крым|Симферополь|Севастополь Барахолка / Вконтакте

В объявлении сказано, что автомобиль отреставрировали, в нем кожаный салон и ретро-колеса со спицами, а двигатель - 150 лошадиных сил.

Судя по всему, автомобиль сильно переделали, потому что BMW 340 никогда не выпускали в кузове кабриолет, а его родной двигатель никогда не был мощнее 55 лошадиных сил.

Оригинальная BMW 340 выпускалась с 1949 по 1955 год. Фото: Авторынок Крым|Симферополь|Севастополь Барахолка / Вконтакте

Оригинальная BMW 340 выпускалась с 1949 по 1955 год. Фото: Авторынок Крым|Симферополь|Севастополь Барахолка / Вконтакте

СПРАВКА «КП»:

BMW 340 выпускалась с 1949 по 1955 год в городе Айзенах (ГДР). Это был первый автомобиль, созданный в Восточной Германии. Его использовали в полиции, скорой и других госслужбах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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