Собака защищала сейф до последнего: Под Севастополем бандитам пришлось убить пса, чтобы взять деньги

20 Февр. 2020 2020-02-20T14:58:42+03:00

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Неподалеку от Севастополя, в селе Терновка, находятся несколько складских помещений. Там почти всегда есть, чем поживится, и такие места часто притягивают воров.

Вот и ранним утром 15 февраля несколько человек решили вынести один из таких складов. Воры, судя по всему, точно знали, зачем шли. Их целью был металлический сейф, а точнее его содержимое.

Преступление было хорошо продуманно, но все пошло не так, когда путь на склад ворам перекрыла собака. Животное бросалось и лаяло на бандитов, не давая им приблизиться к чужому имуществу. Тогда один из преступников убил четвероногого охранника.

Как удалось выяснить КП-Крым, избавившись от собаки, преступники уже беспрепятственно проникли в помещение и забрали сейф. Внутри лежало 94 тысячи рублей. Со своей добычей негодяи спокойно скрылись с места преступления.

С восходом солнца 50-летняя хозяйка собаки увидела страшную картину: на полу лежала ее любимица без признаков жизни. Женщина тут же позвонила в полицию и рассказала о случившемся.

Теперь воров, не погнушавшихся убийством животного, разыскивают сотрудники полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU