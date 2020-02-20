В Ялте планируют построить океанариум и горнолыжный курорт
Власти Ялты рассматривают возможность строительства круглогодичного горнолыжного комплекса. Его создание позволит развивать зимние виды спорта и станет местом притяжения туристов.
Глава администрации города у моря Иван Имгрунт посетил Красногорск Московской области. Где с коллегами обсудил создание и содержание одного из самых современных океанариумов в России. Его тоже планируют построить в Ялте.
- В ходе плодотворного диалога с главой городского округа Красногорск Эльмирой Хаймурзиной, было принято решение развивать сотрудничество наших городов и в перспективе заключить соглашение о побратимских связях между Ялтой и Красногорском, - написал Имгрунт на своей странице в Facebook.
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ИСТОЧНИК KP.RU