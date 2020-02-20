Симферопольские водители не смогут парковаться на газонах по улице Павленко
В Симферополе полным ходом идет подготовка к празднованию Дня защитника Отечества. Сейчас муниципальные работники благоустраивают территорию вокруг Могилы Неизвестного Солдата и у памятника Воинам отдельной Приморской армии.
По информации пресс-службы администрации Симферополя, на улице Павленко установят ограждение, чтобы автомобилисты не могли парковаться на газоне.
Кроме того, строители уже отремонтировали плитку возле памятника Воинам Приморской армии и осмотрели газовое оборудование «Вечного огня».
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ИСТОЧНИК KP.RU