Погода в Крыму на 21 февраля: туман и тепло до +8

21 Февр. 2020 2020-02-21T06:23:27+03:00

В Крыму по утрам бывает туман. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

На полуострове не ожидают никаких сюрпризов от природы

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21 февраля, пятница, на Крымском полуострове пройдет без каких-либо катаклизмов, если говорить о погоде.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Утром местами туман, - сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +3…+5°.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха днем +6…+8°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха днем +6…+8°.

В Керчи облачно. Преимущественно без осадков. Утром туман. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +4…+6°.

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ИСТОЧНИК KP.RU