В Симферополе и Севастополе 21 февраля частично пропадет электричество

20 Февр. 2020 2020-02-20T17:14:56+03:00

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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21 февраля, в пятницу, в отдельных районах Симферополя и Севастополя на несколько часов пропадет электричество. Свет отключат энергетики, которые будут заниматься ремонтом трансформаторных подстанций и другого оборудования.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Бетховена, 58, 69-81 (нечет);

ул. Дмитриева, 50-70 (чет); 45-59 (нечет);

ул. Коцюбинского, 16-44 (чет), 19-53 (нечет);

ул. Солнечная, 47А, 48А, 49, 50-52, 53А;

ул. Федько, 53;

ул. 51 Армии, 55;

ул. Шеитлер, 12-24 (чет); ул. Хаджи-Гирей, 1-13;

ул. Челеби-Джихана, 1-14;

просп. Победы, 364-388 (чет);

ул. Рождественская, 58-62 (чет);

ул. Красных подпольщиков, 2-24А (чет), 1-27 (нечет);

ул. Чернышевского, 8-14 (чет), 13, 13А;

ул. Шаталова Большевика, 14, 26, 30

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

ул. Ватутина,1-7;

ул. Гражданская,1-А;

ул. Федько, 30-32;

ул. Олега Кошевого,14-А,14-16,24-28,17;

ул. Пархоменко,1;

ул. Сергея Лазо,2-32,1-29;

ул. Террасная,4-6,3-а,3

с 10.00 до 13.00

с. Верхне-Садовое: ул. Севастопольская,70,76

с 9.30 до 12.00

ул. Хрусталева,131-137,149

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ИСТОЧНИК KP.RU