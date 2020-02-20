В Симферополе и Севастополе 21 февраля частично пропадет электричество
21 февраля, в пятницу, в отдельных районах Симферополя и Севастополя на несколько часов пропадет электричество. Свет отключат энергетики, которые будут заниматься ремонтом трансформаторных подстанций и другого оборудования.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Бетховена, 58, 69-81 (нечет);
ул. Дмитриева, 50-70 (чет); 45-59 (нечет);
ул. Коцюбинского, 16-44 (чет), 19-53 (нечет);
ул. Солнечная, 47А, 48А, 49, 50-52, 53А;
ул. Федько, 53;
ул. 51 Армии, 55;
ул. Шеитлер, 12-24 (чет); ул. Хаджи-Гирей, 1-13;
ул. Челеби-Джихана, 1-14;
просп. Победы, 364-388 (чет);
ул. Рождественская, 58-62 (чет);
ул. Красных подпольщиков, 2-24А (чет), 1-27 (нечет);
ул. Чернышевского, 8-14 (чет), 13, 13А;
ул. Шаталова Большевика, 14, 26, 30
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 17.00
ул. Ватутина,1-7;
ул. Гражданская,1-А;
ул. Федько, 30-32;
ул. Олега Кошевого,14-А,14-16,24-28,17;
ул. Пархоменко,1;
ул. Сергея Лазо,2-32,1-29;
ул. Террасная,4-6,3-а,3
с 10.00 до 13.00
с. Верхне-Садовое: ул. Севастопольская,70,76
с 9.30 до 12.00
ул. Хрусталева,131-137,149
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ИСТОЧНИК KP.RU