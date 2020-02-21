2020-02-21T07:22:23+03:00
Происшествия

Любовные утехи в подъезде многоэтажки принесли жителю Евпатории сплошные неприятности

Молодой человек выбрал себе спутницу не по годам
Артем АРТЕМОВ
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В один январский день 20-летний евпаториец встретил свою 13-летнюю подругу. Заняться было нечем, поэтому молодые люди решили, как им казалось, уединится в подъезде дома по улице Фрунзе. Там между ними случился секс.

В самый неподходящий момент на лестничную клетку вышла 45-летняя жительница одной из квартир. Женщина возмутилась увиденным и решила описать все увиденное в заявлении в полицию. Правда, спустя месяц.

Как удалось выяснить КП-Крым, сотрудники МВД отыскали безработного молодого человека, который написал явку с повинной и признался в содеянном. Он уверял стражей порядка в том, что между ним и девушкой все произошло по обоюдному согласию.

Парня, который пять лет назад был судим за кражу, полицейские выслушали и все записали. Теперь любителя сексуальных утех в общественных местах ждет серия допросов. По их результатам евпаторийцу изберут меру пресечения, а уже после начнут разбираться в ситуации более детально.

Стоит заметить, что за секс в подъезде парню может грозить до четырех лет лишения свободы. Но этом в том случае, если следствие докажет, что 13-летняя девушка была против случившегося.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Любовные утехи в подъезде многоэтажки принесли жителю Евпатории сплошные неприятности
Погода в Крыму на 21 февраля: туман и тепло до +8
В Крыму будут бесплатно стерилизовать домашних животных в малообеспеченных семьях
С 21 февраля мост на улице Гагарина в Симферополе полностью перекроют
Суд арестовал одного из задержанных в Керчи подростков
Ди Каприо больше не нужен: Поклонская решила не просить актера спасти экологию Крыма
«Комсомолка» продлевает фотоконкурс «Самые мужественные и успешные мужчины Крыма 2020»
Встречу Николая II и его будущей жены в Алуште увековечат в бронзе и граните
Берег Керчи защитят от оползня
В Симферополе и Севастополе 21 февраля частично пропадет электричество
Симферопольские водители не смогут парковаться на газонах по улице Павленко
На ферме в Ленинском районе Крыма от голода умерли десятки коров