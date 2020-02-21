Любовные утехи в подъезде многоэтажки принесли жителю Евпатории сплошные неприятности

21 Февр. 2020 2020-02-21T07:22:23+03:00

Молодой человек выбрал себе спутницу не по годам

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В один январский день 20-летний евпаториец встретил свою 13-летнюю подругу. Заняться было нечем, поэтому молодые люди решили, как им казалось, уединится в подъезде дома по улице Фрунзе. Там между ними случился секс.

В самый неподходящий момент на лестничную клетку вышла 45-летняя жительница одной из квартир. Женщина возмутилась увиденным и решила описать все увиденное в заявлении в полицию. Правда, спустя месяц.

Как удалось выяснить КП-Крым, сотрудники МВД отыскали безработного молодого человека, который написал явку с повинной и признался в содеянном. Он уверял стражей порядка в том, что между ним и девушкой все произошло по обоюдному согласию.

Парня, который пять лет назад был судим за кражу, полицейские выслушали и все записали. Теперь любителя сексуальных утех в общественных местах ждет серия допросов. По их результатам евпаторийцу изберут меру пресечения, а уже после начнут разбираться в ситуации более детально.

Стоит заметить, что за секс в подъезде парню может грозить до четырех лет лишения свободы. Но этом в том случае, если следствие докажет, что 13-летняя девушка была против случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU