Берег Керчи защитят от оползня

20 Февр. 2020 2020-02-20T17:34:31+03:00

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Сотрудники Крымского филиала Главгосэкспертизы России одобрили строительство противооползневых строений на береговом склоне Керчи в поселке Аршинцево.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, защитные сооружения установят на участке береговой полосы бухты Камыш-Бурунской. Роботы пройдут на участке длинной 1,6 тысяч метров.

Здесь построят три подпорные стены и восстановят три разрушенных участка улицы Прибрежный спуск. На этом участке установят систему отведения поверхностных вод и благоустроят его.

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ИСТОЧНИК KP.RU