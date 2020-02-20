Берег Керчи защитят от оползня
Сотрудники Крымского филиала Главгосэкспертизы России одобрили строительство противооползневых строений на береговом склоне Керчи в поселке Аршинцево.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, защитные сооружения установят на участке береговой полосы бухты Камыш-Бурунской. Роботы пройдут на участке длинной 1,6 тысяч метров.
Здесь построят три подпорные стены и восстановят три разрушенных участка улицы Прибрежный спуск. На этом участке установят систему отведения поверхностных вод и благоустроят его.
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ИСТОЧНИК KP.RU