Встречу Николая II и его будущей жены в Алуште увековечат в бронзе и граните

20 Февр. 2020 2020-02-20T17:51:18+03:00

Стоимость проекта более 18 миллионов рублей, монумент установят уже в этом году

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В Алуште появится памятник в честь встречи цесаревича Николая II и его будущей женой Александрой Федоровной. Монумент из бронзы и гранита установят на месте самой встречи, рядом с городской библиотекой.

На композиции будет четыре фигуры - сама пара - Николай II и Александра Федоровна, ее сестра Елизавета со своим супругов Сергеем Александровичем. Все они участники этой встречи, пишет Крымское информационное агентство.

Высота памятника - пять метров, длина камня около четырех метров, а высота самих фигур более двух метров. Его установку планируют на этот год. Стоимость проекта 18,5 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU