«Комсомолка» продлевает фотоконкурс «Самые мужественные и успешные мужчины Крыма 2020»

20 Февр. 2020 2020-02-20T17:52:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Уважаемые читатели!

По многочисленным просьбам мы продлеваем голосование на фотоконкурсе «Самые мужественные и успешные мужчины Крыма 2020».

Оставить свой голос за самых-самых можно будет до 24 февраля. Итоги подведем в 12.00.

Напомним, вы выбираете 9 победителей - по одному в каждой номинации.

Оставить свой голос можно сразу за нескольких участников и вернуться к голосованию спустя 24 часа.

Ccылка на фотоконкурс.

ИСТОЧНИК KP.RU