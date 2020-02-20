«Комсомолка» продлевает фотоконкурс «Самые мужественные и успешные мужчины Крыма 2020»
До 24 февраля
Дизайн: Кристина ПОПОВА
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Уважаемые читатели!
По многочисленным просьбам мы продлеваем голосование на фотоконкурсе «Самые мужественные и успешные мужчины Крыма 2020».
Оставить свой голос за самых-самых можно будет до 24 февраля. Итоги подведем в 12.00.
Напомним, вы выбираете 9 победителей - по одному в каждой номинации.
Оставить свой голос можно сразу за нескольких участников и вернуться к голосованию спустя 24 часа.
ИСТОЧНИК KP.RU