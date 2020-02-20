2020-02-20T17:52:36+03:00
Общество

«Комсомолка» продлевает фотоконкурс «Самые мужественные и успешные мужчины Крыма 2020»

До 24 февраля
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Дизайн: Кристина ПОПОВАДизайн: Кристина ПОПОВА
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Уважаемые читатели!

По многочисленным просьбам мы продлеваем голосование на фотоконкурсе «Самые мужественные и успешные мужчины Крыма 2020».

Оставить свой голос за самых-самых можно будет до 24 февраля. Итоги подведем в 12.00.

Напомним, вы выбираете 9 победителей - по одному в каждой номинации.

Оставить свой голос можно сразу за нескольких участников и вернуться к голосованию спустя 24 часа.

Ccылка на фотоконкурс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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