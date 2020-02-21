2020-02-21T13:20:23+03:00
Происшествия

Глава Алушты: В Малореченском на пляже шторм размыл подпорную стену

Власти принимают срочные меры, чтобы устранить последствия ЧП
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Поделиться:
Фото:Галина Огнева/FacebookФото:Галина Огнева/Facebook
Изменить размер текста:

В селе Малореченском, которое входит в состав Большой Алушты, сильные волны разрушили прибрежные конструкции.

- Необходим ремонт части подпорной стены, лестничных пролетов от трассы к пляжу, - сообщила Галина Огнева, глава администрации Алушты на своей странице в Facebook. - Максимальный срок окончания необходимых работ - 1 апреля 2020 года.

Руководитель отдала распоряжение соответствующим структурам городского хозяйства.

Так же владельцам кафе и торговых точек, которые пострадали от разгула стихии, предложили убрать все то, что осталось от строений, вернув прибрежную зону первозданную чистоту.

Кстати, поселок городского типа Гурзуф из-за шторма лишился солидного куска пляжа.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Крым нагрянет ненастье: ураганный ветер, дождь и снег
Глава Алушты: В Малореченском на пляже шторм размыл подпорную стену
«Мультик» из песка в подарок: Крымчанка поздравила с 40-летием короля Бутана
«Гурзуф остался без городских пляжей»: В Крыму несколько дней бушевал шторм
Любовные утехи в подъезде многоэтажки принесли жителю Евпатории сплошные неприятности
Погода в Крыму на 21 февраля: туман и тепло до +8
В Крыму будут бесплатно стерилизовать домашних животных в малообеспеченных семьях
С 21 февраля мост на улице Гагарина в Симферополе полностью перекроют
Суд арестовал одного из задержанных в Керчи подростков
Ди Каприо больше не нужен: Поклонская решила не просить актера спасти экологию Крыма
«Комсомолка» продлевает фотоконкурс «Самые мужественные и успешные мужчины Крыма 2020»
Встречу Николая II и его будущей жены в Алуште увековечат в бронзе и граните
Берег Керчи защитят от оползня
В Симферополе и Севастополе 21 февраля частично пропадет электричество
Симферопольские водители не смогут парковаться на газонах по улице Павленко
На ферме в Ленинском районе Крыма от голода умерли десятки коров