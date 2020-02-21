Глава Алушты: В Малореченском на пляже шторм размыл подпорную стену
В селе Малореченском, которое входит в состав Большой Алушты, сильные волны разрушили прибрежные конструкции.
- Необходим ремонт части подпорной стены, лестничных пролетов от трассы к пляжу, - сообщила Галина Огнева, глава администрации Алушты на своей странице в Facebook. - Максимальный срок окончания необходимых работ - 1 апреля 2020 года.
Руководитель отдала распоряжение соответствующим структурам городского хозяйства.
Так же владельцам кафе и торговых точек, которые пострадали от разгула стихии, предложили убрать все то, что осталось от строений, вернув прибрежную зону первозданную чистоту.
Кстати, поселок городского типа Гурзуф из-за шторма лишился солидного куска пляжа.
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ИСТОЧНИК KP.RU