Глава Алушты: В Малореченском на пляже шторм размыл подпорную стену

21 Февр. 2020 2020-02-21T13:20:23+03:00

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В селе Малореченском, которое входит в состав Большой Алушты, сильные волны разрушили прибрежные конструкции.

- Необходим ремонт части подпорной стены, лестничных пролетов от трассы к пляжу, - сообщила Галина Огнева, глава администрации Алушты на своей странице в Facebook. - Максимальный срок окончания необходимых работ - 1 апреля 2020 года.

Руководитель отдала распоряжение соответствующим структурам городского хозяйства.

Так же владельцам кафе и торговых точек, которые пострадали от разгула стихии, предложили убрать все то, что осталось от строений, вернув прибрежную зону первозданную чистоту.

Кстати, поселок городского типа Гурзуф из-за шторма лишился солидного куска пляжа.

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ИСТОЧНИК KP.RU