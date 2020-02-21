2020-02-21T08:39:55+03:00
Общество

«Гурзуф остался без городских пляжей»: В Крыму несколько дней бушевал шторм

Пользователи соцсетей беспокоятся за судьбу популярного места отдыха
Галина КОВАЛЕНКО
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Прибрежная зона Гурзуфа. Фото: Максим Самойлов/‎«Активная гражданская позиция ялтинцев» (АГП Ялты)/FBПрибрежная зона Гурзуфа. Фото: Максим Самойлов/‎«Активная гражданская позиция ялтинцев» (АГП Ялты)/FB
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На Крымском полуострове в феврале изрядно похозяйничала непогода: дул сильный ветер, срывающий крыши и ломающий деревья, а мощный шторм на Черном море нанес , как корова языком, слизывал песок с пляжей. В соцсетях появились фото и и посты, посвященные разгулу природной стихии на Южном берегу Крыма.

- Посетил набережную поселка городского типа Гурзуф и увидел удручающую картину, - такой пост появился в паблике FB «Активная гражданская позиция ялтинцев». - После сильнейшего шторма, который бушевал несколько дней, Гурзуф остался без городских пляжей.

Автор сообщил, что весь щебень смыт в море, бетонные площадки под шезлонги разбиты, железные конструкции и навес вырваны, а пирсы разбиты волнами.

Под постом развернулась целая дискуссия, из которой стало ясно, что не так страшен черт, как его малюют.

- Последняя карты на набережной возле «Спутника», что на фото, каждую зиму размывается до подпорной стены, - объяснил один из пользователей соцсети. – Остальные 11 карт переносят шторма гораздо легче, поэтому не стоит бояться, что в Гурзуфе негде будет купаться и загорать.

Так же выяснилось, что из года в год, пляжи в Гурзуфе приводят в норму – разравнивают горя гальки «намытой» к подпорным стенам, где нужно подсыпают.

Вся беда крымского поселка в том, что нет волнорезов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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