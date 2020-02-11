2020-02-11T18:29:45+03:00
Общество

Зима в Крыму: Под Феодосией песок с пляжа смыло на дорогу

На полуострове хозяйничает штормовой ветер [фото, видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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Фото:Олеся Оверченко/ Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП/VKФото:Олеся Оверченко/ Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП/VK
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Февральская непогода в Крыму разгулялась не на шутку: то горный водопад Учан-Су заморозит, то яхту в Ялте затопит. А на востоке полуострова в Приморском, в окрестностях Феодосии, мощные волны и вовсе смыли пляжи на трассу.

Дорога проходит по морскому побережью. Фото:Олеся Оверченко/ Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП/VK

Дорога проходит по морскому побережью. Фото:Олеся Оверченко/ Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП/VK

- Феодосия. В Приморском так штормит, что море и песок на дороге, - таким постом в соцсети автор сопровождает свои фото.

На снимках видно, что трассу от незапланированного слоя «песко-асфальта» шустро расчищает трактор «Беларусь».

Пользователи соцсети делятся своими мнениями в комментариях: «Жуть какая-то, так и машину в Черное море может снести!»; «В такую погоду лучше дома сидеть»; «Привычное дело - у нас всегда так»; «Эх, зачем песок убирают, таки дополнительные площади для отдыха и приема солнечных ванн!»

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

Возле Феодосии на Черном море разыгрался сильный шторм.Фото: Диана Александровна/ Инцидент Крым Симферополь Севастополь ДТП/VK

ИСТОЧНИК KP.RU

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