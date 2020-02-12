2020-02-12T11:48:57+03:00
Общество

В Феодосии сильный ветер сдул с дома часть крыши

На Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение
Галина КОВАЛЕНКО
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Фото: пресс-служба МЧС РКФото: пресс-служба МЧС РК
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На востоке Крыма в Феодосии штормовой ветер сорвал со здания солидный кусок кровли.

- Часть крыши здания по улице Русской упала на жилой дом и проезжую часть дороги, - сообщили в пресс-службе МЧС РК.

По счастливой случайности никто при ЧП не пострадал и вызволять из беды никого не нужно было. Сотрудники чрезвычайного ведомства, чтобы сорванная кровля не «полетела» дальше и не создавала помех для движения, разобрали ее.

Так же в окрестностях Феодосии мощные волны Черного моря вынесли на дорогу песок с пляжа, который пришлось убирать трактором.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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