В Феодосии сильный ветер сдул с дома часть крыши

12 Февр. 2020 2020-02-12T11:48:57+03:00

На Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение

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На востоке Крыма в Феодосии штормовой ветер сорвал со здания солидный кусок кровли.

- Часть крыши здания по улице Русской упала на жилой дом и проезжую часть дороги, - сообщили в пресс-службе МЧС РК.

По счастливой случайности никто при ЧП не пострадал и вызволять из беды никого не нужно было. Сотрудники чрезвычайного ведомства, чтобы сорванная кровля не «полетела» дальше и не создавала помех для движения, разобрали ее.

Так же в окрестностях Феодосии мощные волны Черного моря вынесли на дорогу песок с пляжа, который пришлось убирать трактором.

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ИСТОЧНИК KP.RU