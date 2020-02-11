2020-02-11T19:21:20+03:00
Общество

«Море дорогу по «зебре» переходит»: Появилось видео шторма с восточного побережья Крыма

Жители Феодосии делятся впечатлениями от непогоды [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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Дорогу машине "перешла" морская волна. Фото: кадр видео: Slavstan Slavstan/ ФЕОДОСИЯ | ПОДСЛУШАНО/VKДорогу машине "перешла" морская волна. Фото: кадр видео: Slavstan Slavstan/ ФЕОДОСИЯ | ПОДСЛУШАНО/VK
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На Крымском полуострове дует сильный ветер и хлещет дождь, но крымчане не унывают, а делятся своими наблюдениями за буйством природы в соцсетях.

В Крыму Черное море переходит дорогу по "зебре".Видео: Slavstan Slavstan/ ФЕОДОСИЯ ПОДСЛУШАНО/VK

На 20-секундном видео, которое появилось в одном из пабликов, дело происходит в окрестностях Феодосии.

Автомобиль едет вдоль Черного моря, но вдруг на дорогу, там где знаками отмечена пешеходная «зебра», из моря выливается пенистый поток воды.

Опочки, оказывается шторм знает правила дорожного движения?!

- Даже Черное море по «зебре» дорогу переходит! Жаль, что люди так не могут, - такой комментарий сопровождает этот короткий, но забавный ролик.

Пользователи соцсети, среди которых оказалось много автолюбителей, сразу же забеспокоились о самочувствии машины, попавшей в шторм: «Днище надо обмывать пресной водой, а то ржавчина сожрет»; «Да тут за 10 лет не будет столько соли, сколько в Москве за день. Да и вообще в столице реагенты, которые намного агрессивнее чем обычный натрий хлор».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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