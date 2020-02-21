В Симферополе 24 февраля изменят схему движения на въезде
24 февраля, в понедельник, на время изменится схема движения по транспортной развязке «Трудовое - Урожайное» на въезде в Симферополь. Корректировка вступит в силу примерно в 10 утра.
- Машины, выезжающие из Симферополя, перенаправят на путепровод, по которому сейчас транспорт едет в город, - сообщил Григорий Назаров, пресс-секретарь крымского управления АО «ВАД». - Движение по этому путепроводу пойдет по полосе в каждом направлении.
Выезжая из Симферополя в Трудовое и Урожайное машины будут проезжать до поворота на село Донское, разворачиваться и ехать в села согласно указаниям дорожных знаков. Для выезда в направление Керчи из сел Трудовое и Урожайное водители поедут в сторону Симферополя, а развернувшись за пределами развязки, поедут в обратном направлении.
Схема движения меняется на время: часть развязки, по которой машины едут из города, включая съезд для движения в сторону Керчи, закроют для подготовки под укладку асфальтобетона.
Когда же будет заасфальтирована левая сторона дороги по ходу пикетажа, то временно перекроют ее правую часть, по которой транспорт едет в город.
Дорожники планируют уложить асфальтобетона на левой части развязки по ходу пикетажа за 7-10 дней. О дате изменения движения на втором участке они обещают сообщить позже.
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ИСТОЧНИК KP.RU