2020-02-21T17:58:42+03:00
Общество

В Симферополе 24 февраля изменят схему движения на въезде

Временная корректировка коснется транспортной развязки «Трудовое - Урожайное»
Галина КОВАЛЕНКО
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Схема движения изменится на время укладки асфальтобетона. Фото: пресс-служба крымского управления АО «ВАД»Схема движения изменится на время укладки асфальтобетона. Фото: пресс-служба крымского управления АО «ВАД»
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24 февраля, в понедельник, на время изменится схема движения по транспортной развязке «Трудовое - Урожайное» на въезде в Симферополь. Корректировка вступит в силу примерно в 10 утра.

- Машины, выезжающие из Симферополя, перенаправят на путепровод, по которому сейчас транспорт едет в город, - сообщил Григорий Назаров, пресс-секретарь крымского управления АО «ВАД». - Движение по этому путепроводу пойдет по полосе в каждом направлении.

Выезжая из Симферополя в Трудовое и Урожайное машины будут проезжать до поворота на село Донское, разворачиваться и ехать в села согласно указаниям дорожных знаков. Для выезда в направление Керчи из сел Трудовое и Урожайное водители поедут в сторону Симферополя, а развернувшись за пределами развязки, поедут в обратном направлении.

Схема движения меняется на время: часть развязки, по которой машины едут из города, включая съезд для движения в сторону Керчи, закроют для подготовки под укладку асфальтобетона.

Когда же будет заасфальтирована левая сторона дороги по ходу пикетажа, то временно перекроют ее правую часть, по которой транспорт едет в город.

Дорожники планируют уложить асфальтобетона на левой части развязки по ходу пикетажа за 7-10 дней. О дате изменения движения на втором участке они обещают сообщить позже.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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