Украинец вез с собой в машине тайник, набитый разным товаром
В пункте пропуска «Армянск» пограничники нашли в машине 39-летнего украинца тайник набитый товарами народного пользования.
По информации пресс-службы погрануправления ФСБ по Крыму, в личных вещах у жителя Херсонской области нашли 94 наименования товаров, спрятанных от таможенного контроля, общим количеством 983 штуки, и оборудованный тайник с двойным дном, закрытый пластиковой обшивкой.
Автомобиль украинца и найденную продукцию передали сотрудникам таможни для принятия процессуального решения.
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ИСТОЧНИК KP.RU