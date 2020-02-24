Украинец вез с собой в машине тайник, набитый разным товаром

24 Февр. 2020 2020-02-24T13:04:41+03:00

В его личных вещах нашли почти тысячу единиц продуктов народного пользования

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В пункте пропуска «Армянск» пограничники нашли в машине 39-летнего украинца тайник набитый товарами народного пользования.

По информации пресс-службы погрануправления ФСБ по Крыму, в личных вещах у жителя Херсонской области нашли 94 наименования товаров, спрятанных от таможенного контроля, общим количеством 983 штуки, и оборудованный тайник с двойным дном, закрытый пластиковой обшивкой.

Автомобиль украинца и найденную продукцию передали сотрудникам таможни для принятия процессуального решения.

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ИСТОЧНИК KP.RU