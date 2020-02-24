2020-02-24T16:04:42+03:00
Экономика

Крымское УФАС: Перевозчиков нужно лишить права самостоятельно устанавливать цены

В ведомстве считают, что госструктуры должны сами определять тариф еще до тендера
Анастасия ЖУКОВА
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По версии ФАС, операторы необоснованно повысили цены на билеты в ЯлтуПо версии ФАС, операторы необоснованно повысили цены на билеты в ЯлтуФото: Анастасия ЖУКОВА
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Крымское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) предложило Минтрансу Крыма по умолчанию утверждать тарифы всем перевозчикам, чтобы минимизировать вероятность картельных сговоров.

В службе считают, что все беды – от свободного ценообразования, это дает возможность для манипуляций. По мнению надзорного органа, перед очередным тендером на городские или междугородние перевозки необходимо заранее высчитывать экономически обоснованный тариф, который утверждают компетентные госорганы.

- Вся страна к этому пришла уже. Перевозчик знает, какой у него тариф, сколько пассажиров, может прогнозировать кассовое поступление и дальнейшее развитие. А в условиях свободного ценообразования возникает соблазн сговориться, - рассказал в интервью КП-Крым руководитель УФАС по РК и Севастополю Евгений Костюшин.

УФАС по РК и Севастополю направило официальное письмо со своими предложениями в Министерство транспорта РК. В ведомстве надеются, что чиновники прислушаются к их мнению и изменят условия будущих тендеров.

Напомним, сейчас суд рассматривает антимонопольное дело о картельном сговоре среди нескольких операторов междугородних перевозок в Крыму. Они, по мнению ФАС, одновременно подняли цены на билеты безо всяких объективных причин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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