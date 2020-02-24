2020-02-24T16:25:32+03:00
Политика

На Украине объявили в розыск главу штаба «Самообороны Севастополя»

Некая прокуратура АР Крым возбудила против мужчины уголовное дело, максимальное наказание за которое - 15 лет лишения свободы
Артем АРТЕМОВ
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
Изменить размер текста:

Руководителя штаба «Самообороны Севастополя» объявили в розыск на Украине.

По информации некой пресс-службы прокуратуры АР Крым, мужчина лично с февраля по март 2014 года отбирал кандидатов в «Самооборону» и координировал действия бойцов.

Он был инициатором создания в Севастополе блокпостов, на которых обыскивали автомобили и проверяли документы. Мужчина отдавал приказы при захвате 20 марта 2014 года противолодочного корвета «Хмельницкий», который принадлежал ВМС Украины.

На Украине против него возбудили уголовное дело за создание незаконных вооруженных формирований. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В аварии в Керчи погиб водитель легковушки
Крупнейший банк России не работает в Крыму из-за санкций, но выдает кредиты обходным путем
На Украине объявили в розыск главу штаба «Самообороны Севастополя»
Крымское УФАС: Перевозчиков нужно лишить права самостоятельно устанавливать цены
Креатив от стоматологов: В Ялте яму на дороге засыпали гипсовыми слепками челюстей
Крымских перевозчиков подозревают в картельном сговоре
В ГИБДД рассказали, где в Крыму установлены дорожные камеры
Не хватало денег на алкоголь: Симферополец отобрал у пенсионерки сумочку
Поклонская попросила генерального прокурора РФ проверить рейдерский захват севастопольского банка
Украинец вез с собой в машине тайник, набитый разным товаром
В Феодосии к берегу прибило труп мужчины
В Крыму бензин рекордно подешевел по сравнению с Краснодаром
Стало известно, откуда отправятся поезда в Крым на майские праздники
На крымские сады и виноградники потратят почти 500 миллионов рублей
«Гадалки» выманили у жительницы Севастополя 100 тысяч прямо на улице
В Крыму объявили штормовое предупреждение
МЧС: За неделю в Крыму произошло 8 ДТП и почти 50 пожаров
В Симферополе бездомный побил местного жителя и украл телефон
В правительстве Крыма вслепую выбрали победителей фотоконкурса #МойКрым2020
Минтранс: Общественный транспорт в Симферополе ходит до 23:30
Девять дней на ответ: Аксенов поручил чиновникам реагировать на сообщения в соцсетях
Сухо и тепло: Погода в Крыму на 23 февраля
Украина усилила военный контроль на границах с Крымом
Между Симферополем и Керчью запустят рельсовый автобус
Экс-министру здравоохранения Крыма на Украине грозит до 13 лет лишения свободы
Генпрокурор РФ впервые прибыл в Крым с официальным визитом
В Симферополе разыскивают собственника бесхозного лимузина
В Симферополе столкнулись экскаватор и "Москвич": Пострадали двое человек