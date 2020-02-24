На Украине объявили в розыск главу штаба «Самообороны Севастополя»

24 Февр. 2020 2020-02-24T16:25:32+03:00

Некая прокуратура АР Крым возбудила против мужчины уголовное дело, максимальное наказание за которое - 15 лет лишения свободы

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Руководителя штаба «Самообороны Севастополя» объявили в розыск на Украине.

По информации некой пресс-службы прокуратуры АР Крым, мужчина лично с февраля по март 2014 года отбирал кандидатов в «Самооборону» и координировал действия бойцов.

Он был инициатором создания в Севастополе блокпостов, на которых обыскивали автомобили и проверяли документы. Мужчина отдавал приказы при захвате 20 марта 2014 года противолодочного корвета «Хмельницкий», который принадлежал ВМС Украины.

На Украине против него возбудили уголовное дело за создание незаконных вооруженных формирований. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU