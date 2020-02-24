В аварии в Керчи погиб водитель легковушки

24 Февр. 2020 2020-02-24T17:43:40+03:00

На улице Войкова столкнулись лоб в лоб два автомобиля

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В Керчи в ДТП на улице Войкова погиб мужчина. По информации источника КП-Крым, близ остановки Фабрика Кухни столкнулись две легковушки - ВАЗ 2107 и Рено Дастер.

Водитель ВАЗа погиб на месте, его зажало искореженным металлом. Водитель второго автомобиля медики скорой помощи доставили в больницу.

Еще в аварии пострадал парень, который стоял на остановке, в него полетели осколки от столкнувшихся авто.

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ИСТОЧНИК KP.RU