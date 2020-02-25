2020-02-25T12:40:17+03:00
Происшествия

Спустя 25 лет в Евпатории пойман убийца, заколовший парня около бара

Преступник написал явку с повинной
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В далеком 1995 году в поселке Заозерное, что в 10 километрах от Евпатории, работал популярный бар «Лагуна». Заведение было рассчитано не только на туристов, но и на местных жителей, а потому его двери были открыты круглый год. И вот около тех самых дверей, в ноябре 95-го, произошло убийство.

К трем часам ночи двое посетителей «Лагуны» вышли обсудить возникший между ними конфликт. Разговор закончился быстро - 38-летний мужчина ударил своего оппонента ножом в грудь. Дожидаться приезда милиции местный житель не стал и отправился домой. По пути он сбросил нож и постарался забыть обо всем случившемся в ту ночь.

Бара «Лагуна» уже давно нет, лихие 90-е закончились, а вот нераскрытый «висяк» остался в архивах следователей. Спустя 25 лет силовикам удалось найти и задержать теперь уже 63-летнего убийцу. Предъявив мужчине улики, следователи получили от него явку с повинной.

Сегодня евпаториец находится под подпиской о невыезде. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». За грехи прошлого пожилому мужчине грозит от 6 до 15 лет тюрьмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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