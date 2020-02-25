Новый коллектор в Симферополе начнут строить в конце марта
К апрелю в Симферополе начнут строить канализационный коллектор глубокого заложения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы Крыма
Одна из шахт коллектора будет располагаться в районе набережной Малого Салгира. На этом месте убрали все деревья и кустарники.
Подрядчик компенсировал городу вырубленные растения. 21 миллион рублей перечислят в муниципальное бюджетное учреждение «Горзеленхоз», чтобы они высадили новые деревья.
Общая длина коллектора составит около 17 километров. Его туннели не будут проходить под зданиями в целях безопасности. Новый коллектор даст возможность централизованного водоотведения в ряде районов города, а также позволит избежать экологической катастрофы.
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ИСТОЧНИК KP.RU