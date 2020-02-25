Разведчики Черноморского флота соревновались в тактической и огневой подготовке

25 Февр. 2020 2020-02-25T16:20:15+03:00

На флоте прошел второй этап конкурса «Отличники войсковой разведки»

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Разведчики Черноморского флота соревновались на полигоне «Ангарский» в Крыму в тактико-специальной и огневой подготовке. На флоте прошел второй этап конкурса «Отличники войсковой разведки».

Команды отработали переброску разведчиков в тыл условного противника для засады и захвата документов, сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

Солдаты соревновались в стрельбе из автомата, пистолета, снайперской винтовки и гранатомета. На окружной этап конкурса от Черноморского флота поедут две команды, которые показали наилучшие результаты.

Всего в отборочном этапе принимали участие около 100 военнослужащих и более 10 единиц бронетехники.

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ИСТОЧНИК KP.RU