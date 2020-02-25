Основной импортер сельхозпродукции из Крыма - Украина
Украина и Абхазия стали основными странами-импортерами сельхозпродукции из Крыма. С начала этого года экспорт продуктов сельского хозяйства составил более 2 миллионов долларов США (128,6 миллиона рублей, - Ред.).
- Экспорт сельхозпродукции на 20 февраля составил 32,5% планового годового значения. В основном экспортировалось мясо птицы, - написал в Facebook глава Минсельхоза Крыма Андрей Рюмшин.
К 2024 году из планируется экспортировать продукции сельского хозяйства на 7 миллионов долларов США.
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ИСТОЧНИК KP.RU