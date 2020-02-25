Основной импортер сельхозпродукции из Крыма - Украина

25 Февр. 2020 2020-02-25T16:35:07+03:00

В основном с полуострова экспортируется мясо птицы

Изменить размер текста: A A

Украина и Абхазия стали основными странами-импортерами сельхозпродукции из Крыма. С начала этого года экспорт продуктов сельского хозяйства составил более 2 миллионов долларов США (128,6 миллиона рублей, - Ред.).

- Экспорт сельхозпродукции на 20 февраля составил 32,5% планового годового значения. В основном экспортировалось мясо птицы, - написал в Facebook глава Минсельхоза Крыма Андрей Рюмшин.

К 2024 году из планируется экспортировать продукции сельского хозяйства на 7 миллионов долларов США.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU