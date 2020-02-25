2020-02-25T17:59:36+03:00
Общество

Паровозные экскурсии по Крыму могут стать новинкой сезона

Ретро-составы доставят с материка
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Анастасия ЖУКОВА
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Экскурсионные железнодорожные маршруты могут стать новинкой туристического сезона в Крыму. Пока их организация находится в стадии договоренностей с РЖД о доставке составов на паровой тяге.

- Мы вышли с инициативой к КЖД и нашему перевозчику "ГрандСервисЭкспрес", и они полностью нас поддержали, с инициативой организовать несколько туристических маршрутов по Крыму на паровой тяге, - отметил в комментарии КП-Крым глава комитета Госсовета республики по туризму Алексей Черняк. - У нас таких паровозов нет, и направлено обращение в РЖД, поскольку там на запасных путях они стоят.

В какую стоимость обойдется ремонт и реконструкция ретро составов пока сказать сложно. Но опыт по организации подобных экскурсионных маршрутов у РЖД есть. А загрузка мощностей в Крыму вполне позволяет выделить часы для паровозов по маршруту между городами-героями Керчь и Севастополь, или по царскому пути от Севастополя до Евпатории.

Эти составы могут стать постоянно действующей тематической музейной экспозицией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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