Метатель ядра из Крыма стал чемпионом России
Крымский спортсмен Алексей Сокирский выиграл «золото» командного чемпионата России по метаниям, который проходит в Адлере, сообщили в пресс-службе Минспорта РК.
Сокирский выиграл чемпионат, метнув ядро на 77 метров 31 сантиметр, до олимпийского норматива не хватило всего 19 сантиметров.
- Выступлением довольны. Но Алексей был готов сегодня выполнить олимпийский норматив. Подвела погода, первую половину соревнований лил дождь. Будем готовиться дальше, - рассказал тренер Алексея Владимир Полешко.
Сборная Республики Крым также пополнилась еще тремя медали. «Серебро» всероссийских соревнований среди девушек и юношей до 20 лет в метании копья выиграла Татьяна Тимошенко. Второе место на всероссийских соревнованиях среди юниоров и юниорок до 20 лет - на счету Евгения Брюшенко (копье). А вот Елизавета Забродова выиграла «бронзу» (диск).
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ИСТОЧНИК KP.RU