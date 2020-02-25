2020-02-25T18:04:38+03:00
Спорт

Метатель ядра из Крыма стал чемпионом России

Всего сборная республики завоевала четыре медали
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Пресс-служба Минспорта КрымаФото: Пресс-служба Минспорта Крыма
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Крымский спортсмен Алексей Сокирский выиграл «золото» командного чемпионата России по метаниям, который проходит в Адлере, сообщили в пресс-службе Минспорта РК.

Сокирский выиграл чемпионат, метнув ядро на 77 метров 31 сантиметр, до олимпийского норматива не хватило всего 19 сантиметров.

- Выступлением довольны. Но Алексей был готов сегодня выполнить олимпийский норматив. Подвела погода, первую половину соревнований лил дождь. Будем готовиться дальше, - рассказал тренер Алексея Владимир Полешко.

Сборная Республики Крым также пополнилась еще тремя медали. «Серебро» всероссийских соревнований среди девушек и юношей до 20 лет в метании копья выиграла Татьяна Тимошенко. Второе место на всероссийских соревнованиях среди юниоров и юниорок до 20 лет - на счету Евгения Брюшенко (копье). А вот Елизавета Забродова выиграла «бронзу» (диск).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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