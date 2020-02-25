В Гагаринском парке высадят можжевельник, кедр и сливу Писсарди
Акция запланирована на субботу, 29 февраля
Можжевельник. Фото: Архив "КП"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:
В субботу, 29 февраля, в парке имени Гагарина в Симферополе высадят деревья и кустарники, пишет Крымское информационное агентство.
На участке от моста на улице Толстого, до моста в районе улицы Павленко, посадят 70 саженцев ив. Кроме того, рядом со входом в парк высадят кедр гималайский, пихты, можжевельник казацкий и сливы Писсарди.
К участию в акции администрация Симферополя приглашает всех неравнодушных горожан.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU