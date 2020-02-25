В Гагаринском парке высадят можжевельник, кедр и сливу Писсарди

25 Февр. 2020 2020-02-25T18:25:25+03:00

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В субботу, 29 февраля, в парке имени Гагарина в Симферополе высадят деревья и кустарники, пишет Крымское информационное агентство.

На участке от моста на улице Толстого, до моста в районе улицы Павленко, посадят 70 саженцев ив. Кроме того, рядом со входом в парк высадят кедр гималайский, пихты, можжевельник казацкий и сливы Писсарди.

К участию в акции администрация Симферополя приглашает всех неравнодушных горожан.

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ИСТОЧНИК KP.RU