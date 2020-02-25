В Крыму убирают последствия шторма
Упавшие деревья мешают движению автомобилей по дорогам
Фото: Крым 24
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В Крыму ликвидируют последствия штормового ветра, который повалил деревья на шоссе, пишет Крым 24.
На уборку сломанных растений вышли семь бригад «Крымавтодора». Дорожники проводят работы по уборке и вывозу поваленных деревьев, веток с проезжей части для обеспечения безопасного дорожного движения.
Напомним, что по прогнозам синоптиков, в следующие два дня на полуостров снова вернется шторм.
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ИСТОЧНИК KP.RU