В Крыму убирают последствия шторма

25 Февр. 2020 2020-02-25T18:30:11+03:00

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В Крыму ликвидируют последствия штормового ветра, который повалил деревья на шоссе, пишет Крым 24.

На уборку сломанных растений вышли семь бригад «Крымавтодора». Дорожники проводят работы по уборке и вывозу поваленных деревьев, веток с проезжей части для обеспечения безопасного дорожного движения.

Напомним, что по прогнозам синоптиков, в следующие два дня на полуостров снова вернется шторм.

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ИСТОЧНИК KP.RU