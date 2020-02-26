В ГИБДД подвели итоги рейда на пьяных водителей в Симферополе
Сотрудники ГИБДД задержали семь пьяных водителей в Симферополе в рамках профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» с 21 по 24 февраля .
По информации пресс-службы крымского главка МВД, на участке автодороги «Симферополь - Евпатория» полицейские массово останавливали автомобили. Им удалось обнаружить семь пьяных водителей.
На пятерых из них составили протоколы за отказ о прохождении медицинского освидетельствования. Еще на двух - за вождение без прав в состоянии опьянения.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU