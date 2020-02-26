В ГИБДД подвели итоги рейда на пьяных водителей в Симферополе

26 Февр. 2020 2020-02-26T08:52:51+03:00

Полицейские задержали семь человек, которые сели за руль, выпив перед этим

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Сотрудники ГИБДД задержали семь пьяных водителей в Симферополе в рамках профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» с 21 по 24 февраля .

По информации пресс-службы крымского главка МВД, на участке автодороги «Симферополь - Евпатория» полицейские массово останавливали автомобили. Им удалось обнаружить семь пьяных водителей.

На пятерых из них составили протоколы за отказ о прохождении медицинского освидетельствования. Еще на двух - за вождение без прав в состоянии опьянения.

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ИСТОЧНИК KP.RU