На новые поезда в Крым купили тысячу билетов за сутки
На поезда в Симферополь из Екатеринбурга, Кисловодска и Мурманска, а также из Москвы и Петербурга в Евпаторию и Феодосию туристы купили около тысячи билетов за первые сутки продаж.
Продажи открылись 25 февраля, за два месяца до отправления составов, сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».
Поезда специально запустят в конце апреля, чтобы пассажир успели приехать с материка на полуостров или обратно на майские праздники. Наиболее востребованный новый маршрут «Москва - Севастополь».
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ИСТОЧНИК KP.RU