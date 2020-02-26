2020-02-26T09:30:10+03:00
Общество

На новые поезда в Крым купили тысячу билетов за сутки

Самый популярный маршрут «Москва - Севастополь»
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс"Фото: Пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс"
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На поезда в Симферополь из Екатеринбурга, Кисловодска и Мурманска, а также из Москвы и Петербурга в Евпаторию и Феодосию туристы купили около тысячи билетов за первые сутки продаж.

Продажи открылись 25 февраля, за два месяца до отправления составов, сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Поезда специально запустят в конце апреля, чтобы пассажир успели приехать с материка на полуостров или обратно на майские праздники. Наиболее востребованный новый маршрут «Москва - Севастополь».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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