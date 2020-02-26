Феодосийца отправили в колонию на три года за выращивание конопли
Суд отправил за решетку 39-летнего крымчанина, который выращивал дома марихуану. Об этом сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ по Крыму.
Сотрудники спецслужбы проводили рейд по выявлению и пресечению каналов незаконной торговли наркотиками. В одном из домов в Феодосии пограничники нашли кусты конопли и 30 грамм каннабиса, готового к употреблению.
Феодосийский суд приговорил мужчину к трем годам и одному месяцу лишения свободы с испытательным сроком три года.
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ИСТОЧНИК KP.RU