Феодосийца отправили в колонию на три года за выращивание конопли

26 Февр. 2020 2020-02-26T09:58:30+03:00

Дома у мужчины нашли несколько кустов запрещенного растения

Изменить размер текста: A A

Суд отправил за решетку 39-летнего крымчанина, который выращивал дома марихуану. Об этом сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ по Крыму.

Сотрудники спецслужбы проводили рейд по выявлению и пресечению каналов незаконной торговли наркотиками. В одном из домов в Феодосии пограничники нашли кусты конопли и 30 грамм каннабиса, готового к употреблению.

Феодосийский суд приговорил мужчину к трем годам и одному месяцу лишения свободы с испытательным сроком три года.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU