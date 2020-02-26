2020-02-26T10:13:20+03:00
Общество

Налогоплательщиков из Ялты и Алушты будут обслуживать в новом зале

В помещении сделали все, чтобы крымчанам было удобно платить налоги
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Межрайонной ИФНС России №8 в Ялте по Республике Крым открыли новый операционный зал, сообщили в пресс-службе УФНС России по Крыму.

Ранее в Южной столице Крыма обслуживание осуществлялось в небольшом, отдельно стоящем помещении. Сейчас это просторный, современный зал, где продумано все до мелочей: места для ожидания, для заполнения документов и зона обслуживания.

Открытие этого отремонтированного здания и обновленного операционного зала - большое событие для нас. Мы делаем все возможное, чтобы крымчанам платить налоги было удобно, а сотрудники инспекций работали с еще большим энтузиазмом на благо нашей Родины, - сказал руководитель УФНС России по Крыму Роман Наздрачев. - Уже в этом году обновленный операционный зал откроется для удобства евпаторийских налогоплательщиков.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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