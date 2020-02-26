Аксенов высказался о событиях, которые определили судьбу Крыма шесть лет назад

26 Февр. 2020 2020-02-26T11:35:07+03:00

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Глава Крыма Сергей Аксенов назвал кульминационной датой 26 февраля 2014 года, которая определила дальнейшую судьбу Крыма.

В этот день у здания крымского парламента в Симферополе прошел митинг, организованный партией «Русское Единство» и другими пророссийскими силами, - написал Аксенов на своей странице Вконтакте.

По его словам, в тот день тысячи крымчан пришли выразить свой протест против государственного переворота в Киеве и заявили о намерении защитить родной Крым от надвигающейся угрозы, от попыток перенести на нашу землю пламя гражданского противостояния.

- Однако главари экстремистской группировки (деятельность которой запрещена не территории РФ, - Ред.), «меджлис» собрали у парламента агрессивную толпу, в составе которой были, в том числе, нацисты из «Правого сектора» (деятельность организации запрещена на территории РФ, - Ред.), и спровоцировали столкновения, - отметил Сергей Аксенов.

В результате погибли двое участников митинга - Игорь Постный и Валентина Корнева. Они посмертно награждены медалями «За защиту Республики Крым».

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ИСТОЧНИК KP.RU