Аксенов высказался о событиях, которые определили судьбу Крыма шесть лет назад
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал кульминационной датой 26 февраля 2014 года, которая определила дальнейшую судьбу Крыма.
В этот день у здания крымского парламента в Симферополе прошел митинг, организованный партией «Русское Единство» и другими пророссийскими силами, - написал Аксенов на своей странице Вконтакте.
По его словам, в тот день тысячи крымчан пришли выразить свой протест против государственного переворота в Киеве и заявили о намерении защитить родной Крым от надвигающейся угрозы, от попыток перенести на нашу землю пламя гражданского противостояния.
- Однако главари экстремистской группировки (деятельность которой запрещена не территории РФ, - Ред.), «меджлис» собрали у парламента агрессивную толпу, в составе которой были, в том числе, нацисты из «Правого сектора» (деятельность организации запрещена на территории РФ, - Ред.), и спровоцировали столкновения, - отметил Сергей Аксенов.
В результате погибли двое участников митинга - Игорь Постный и Валентина Корнева. Они посмертно награждены медалями «За защиту Республики Крым».
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ИСТОЧНИК KP.RU