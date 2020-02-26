Подрядчик за свой счет поменяет неровный асфальт на улице Невского
Капитальный ремонт улицы Александра Невского в Симферополе полностью завершат в апреле. Сами работы по реконструкции начались в середине августа прошлого года. От площади Советской до улицы Павленко заменили сети коммуникаций и отремонтировали тротуары и заменили дорожное покрытие.
По информации пресс-службы администрации столицы Крыма, сейчас объект капремонта не ввели в эксплуатацию из-за неровного асфальта. В декабре прошлого года подрядчику выдали предписание на устранение неровностей.
В апреле, как только потеплеет, он заменит верхний слой дорожного покрытия.
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ИСТОЧНИК KP.RU