Подрядчик за свой счет поменяет неровный асфальт на улице Невского

26 Февр. 2020 2020-02-26T12:18:20+03:00

Реконструкция объекта идет с августа прошлого года

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Капитальный ремонт улицы Александра Невского в Симферополе полностью завершат в апреле. Сами работы по реконструкции начались в середине августа прошлого года. От площади Советской до улицы Павленко заменили сети коммуникаций и отремонтировали тротуары и заменили дорожное покрытие.

По информации пресс-службы администрации столицы Крыма, сейчас объект капремонта не ввели в эксплуатацию из-за неровного асфальта. В декабре прошлого года подрядчику выдали предписание на устранение неровностей.

В апреле, как только потеплеет, он заменит верхний слой дорожного покрытия.

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ИСТОЧНИК KP.RU