2020-02-26T13:13:39+03:00
Происшествия

Стали известны подробности убийства 25-летней давности в Крыму

Мужчину этапировали из Псковской области в Евпаторию
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Пресс-служба Следкома по Крыму и СевастополюФото: Пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю
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Следком возобновил расследование уголовное дело по факту убийства жителя Евпатории в ноябре 1995 года. Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчину нашли в Псковской области, где он скрывался все это время от правосудия, в Евпаторию.

Ранее «Комсомолка» писала, что в 1995 году в поселке Заозерное близ Евпатории работал бар «Лагуна». В ноябре в заведении произошло убийство.

Около трех часов ночи двое посетителей бара вышли на улицу обсудить возникший между ними конфликт. Разговор закончился быстро - 38-летний мужчина ударил своего оппонента ножом в грудь. Дожидаться приезда милиции местный житель не стал и отправился домой. По пути он сбросил нож и постарался забыть обо всем случившемся в ту ночь.

Спустя 25 лет силовикам удалось найти и задержать теперь уже 63-летнего убийцу. Предъявив мужчине улики, следователи получили от него явку с повинной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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