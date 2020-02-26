Отважный симферополец помог голубю, который застрял на дереве

26 Февр. 2020 2020-02-26T14:22:16+03:00

Мужчина взобрался на самую макушку, чтобы помочь птице [видео]

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23 февраля смельчак из Симферополя взобрался на дерево в парке имени Гагарина, чтобы помочь голубю.

- Голубь зацепился лапкой и повис вниз головой. Нашёлся настоящий Мужчина который залез за ним на это очень высокое дерево. Даже не знаю, за кого больше переживали. Низкий поклон тебе Человек с Большой буквы! - пишет Вконтакте очевидица событий Екатерина Едуш.

Мужчину не отпугнула ни высота дерева, ни ветер, который предательски раскачивал ствол растения.

В Симферополе мужчина спас голубя.

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ИСТОЧНИК KP.RU