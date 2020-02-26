Отважный симферополец помог голубю, который застрял на дереве
23 февраля смельчак из Симферополя взобрался на дерево в парке имени Гагарина, чтобы помочь голубю.
- Голубь зацепился лапкой и повис вниз головой. Нашёлся настоящий Мужчина который залез за ним на это очень высокое дерево. Даже не знаю, за кого больше переживали. Низкий поклон тебе Человек с Большой буквы! - пишет Вконтакте очевидица событий Екатерина Едуш.
Мужчину не отпугнула ни высота дерева, ни ветер, который предательски раскачивал ствол растения.
В Симферополе мужчина спас голубя.
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ИСТОЧНИК KP.RU