Едущим на Украину крымчанам будут мерять температуру

26 Февр. 2020 2020-02-26T16:20:18+03:00

Так пограничники будут искать коронавирус

Изменить размер текста: A A

Украинские пограничники на пунктах пропуска с Крымом начнут мерять температуру всем гражданам, пересекающим КПП. Помогать в этом деле им будут специалисты Минздрава.

Температурный скрининг коснется и пребывающих на Украину иностранцев, а также жителей ДНР и ЛНР.

По словам министра внутренних дел сопредельного государства, измерение температуры является обязательным для всех граждан, прибывающих на Украину из любой страны мира.

В случае фиксирования у граждан повышенной температуры, обещает Арсен Аваков, все они будут отправлены на дополнительные обследования.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU