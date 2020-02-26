2020-02-26T16:20:18+03:00
Общество

Едущим на Украину крымчанам будут мерять температуру

Так пограничники будут искать коронавирус
Никита ПОЛЬКО
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Фото: Анастасия ЖУКОВАФото: Анастасия ЖУКОВА
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Украинские пограничники на пунктах пропуска с Крымом начнут мерять температуру всем гражданам, пересекающим КПП. Помогать в этом деле им будут специалисты Минздрава.

Температурный скрининг коснется и пребывающих на Украину иностранцев, а также жителей ДНР и ЛНР.

По словам министра внутренних дел сопредельного государства, измерение температуры является обязательным для всех граждан, прибывающих на Украину из любой страны мира.

В случае фиксирования у граждан повышенной температуры, обещает Арсен Аваков, все они будут отправлены на дополнительные обследования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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