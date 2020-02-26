Крымчанин выиграл 1,5 миллиона рублей, чтобы построить баню

26 Февр. 2020 2020-02-26T17:15:58+03:00

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Крымчанин Николай Башлаков выиграл квартиру за 1,5 миллиона рублей в жилищную лотерею. Об этом сообщила пресс-служба государственной лотереи.

- Я, как всегда, смотрел передачу. Оставалось зачеркнуть одно число в билете. В следующее мгновение уже обводил его ручкой и кричал от радости. До сих пор охрипший хожу, - рассказал Николай. - Накануне выигрыша мне приснились деньги. Я тогда подумал, что это хороший знак!

Мужчина работал электромехаником, сейчас он уже на пенсии. Башлаков увлекается садоводством и морской рыбалкой.

Выигрыш он забрал деньгами, чтобы исполнить свою мечту - построить баню на дачном участке.

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ИСТОЧНИК KP.RU